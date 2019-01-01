Центр по проведению судебных экспертиз и исследований
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Почему лучшие адвокаты России делают экспертизы только у нас
  • Безупречная репутация
  • Работа по всей стране
  • Широкий спектр проводимых экспертиз
  • Уникальные эксперты и специалисты
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Мы гордимся своей работой!

Опыт работы во всех арбитражных судах России, уникальные специалисты, кандидаты и доктора наук. Знаменитые клиенты - адвокатские коллегии «Падва и партнёры», «Трунов, Айвар и партнёры», компании «Русское молоко», «Liebherr», «РЖД», «Газпром», «Alcoa» и многие другие.

Мы делали экспертизы для банков, страховых компаний, телеканалов, металлургических комбинатов, нефте- и газодобывающих компаний. Также нам доверяют государственные организации и ведомства - мы постоянно и тесно сотрудничаем со следственным комитетом России, налоговыми инспекциями, участвуем в государственных тендерах, неизменно подтверждая высочайшее качество наших исследований.

Тысячи экспертиз - это тысячи дел, выигранных нашими клиентами.

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Мы уже сделали более 10 000 первоклассных экспертиз и продолжаем постоянно совершенствовать нашу систему качества

Судебная экспертиза

Алгоритм производства судебной независимой экспертизы в АНО Судебный эксперт
  1. Вы присылаете нам объекты исследования и формулируете вопросы на экспертизу
  2. Мы составляем информационное письмо, в котором указываем сроки и стоимость проведения экспертизы по указанным вопросам, квалификацию наших экспертов
  3. Вы передаете письмо судье
  4. Судья выносит определение о назначении экспертизы в нашу организацию и отправляет нам материалы дела
  5. Эксперт изучает материалы дела, при необходимости запрашивает у суда недостающие материалы
  6. Если того требует ситуация, эксперт выезжает на осмотр объектов
  7. После осмотра объектов и изучения всех материалов эксперт пишет текст экспертного заключения
  8. Эксперт передает текст на проверку в отдел качества
  9. Специалист в предметной области проверяет алгоритм и методику исследования
  10. Корректор проверяет текст на соответствие оформления требованиям законодательства
  11. Мы направляем текст заключения и переданные ранее материалы обратно в суд
  12. В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы

Внесудебная экспертиза

Алгоритм производства внесудебной независимой экспертизы в АНО Судебный эксперт
  1. Вы присылаете нам объекты исследования и формулируете вопросы на экспертизу
  2. Мы согласовываем с вами условия проведения экспертизы и заключаем договор на проведение исследования
  3. Мы выставляем вам счет и вы оплачиваете проведение исследования
  4. Вы передаете нам все необходмые для исследования материалы
  5. Если того требует ситуация, наш эксперт выезжает на осмотр объектов
  6. После осмотра объектов и изучения всех материалов эксперт пишет текст экспертного заключения
  7. Эксперт передает текст на проверку в отдел качества
  8. Специалист в предметной области проверяет алгоритм и методику исследования
  9. Корректор проверяет текст на соответствие оформления требованиям законодательства
  10. Мы уведомляем вас о готовности заключения и передаем его вам
  11. В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы

Рецензирование

Алгоритм рецензирования экспертного заключения в АНО Судебный эксперт
  1. Вы присылаете нам текст заключения, которое необходимо отрецензировать
  2. Мы согласовываем с вами условия проведения рецензии и заключаем договор
  3. Мы выставляем вам счет и вы оплачиваете проведение рецензии
  4. Эксперт пишет текст рецензии
  5. Эксперт передает текст на проверку в отдел качества
  6. Специалист в предметной области проверяет алгоритм и методику исследования
  7. Корректор проверяет текст на соответствие оформления требованиям законодательства
  8. Мы уведомляем вас о готовности рецензии и передаем её вам
  9. В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы
АНО Судебный Эксперт
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