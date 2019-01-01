НАС ОЧЕНЬ ЛЕГКО НАЙТИ!
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5
Опыт работы во всех арбитражных судах России, уникальные специалисты, кандидаты и доктора наук. Знаменитые клиенты - адвокатские коллегии «Падва и партнёры», «Трунов, Айвар и партнёры», компании «Русское молоко», «Liebherr», «РЖД», «Газпром», «Alcoa» и многие другие.
Мы делали экспертизы для банков, страховых компаний, телеканалов, металлургических комбинатов, нефте- и газодобывающих компаний. Также нам доверяют государственные организации и ведомства - мы постоянно и тесно сотрудничаем со следственным комитетом России, налоговыми инспекциями, участвуем в государственных тендерах, неизменно подтверждая высочайшее качество наших исследований.
Тысячи экспертиз - это тысячи дел, выигранных нашими клиентами.
Эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями в области науки, искусства или ремесла и привлекаемое к делу судом, следствием или органами дознания.Согласно процессуальным нормам экспертом может быть любое лицо, обладающее специальными познаниями в конкретной области.
Специалист - одно из лиц, участвующее в уголовном, административном, гражданском, арбитражном процессе. Согласно нормам процессуального права специалист является лицом обладающим специальными познаниями и привлекаемый к участию в деле с целью оказания помощи суду (например консультации). К помощи специалиста могут прибегнуть любые участники процесса, в том числе для написания внесудебного исследования, которое затем после подачи ходатайства одной из сторон может быть приложено к материалам дела. На практике отличие эксперта от специалиста является сугубо процессуальным и означает то, кем лицо было привлечено к участию в деле - если судом, следователем или дознавателем, то оно будет называться экспертом, если одной из сторон, то специалистом.
Несмотря на то, что в ряде законодательных актов, например в постановлении правительства РФ от 24.04.2003 № 238 "Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств" упоминается государственный реестр экспертов, на сегодняшний день такой реестр не существует.
В соответствии с действующим законодательством, проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам (ст. 79 ГПК РФ, ст. 199 УПК РФ), причем судебная экспертиза производится как государственными судебными экспертами, так и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями (ст. 195 УПК РФ). «К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.
Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами» (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. №28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).
В соответствии с законодательными актами, деятельность негосударственных экспертных организаций может осуществляться без получения соответствующей лицензии, а оказываемые ими услуги не подлежат сертификации. В соответствии с Федеральным Законом от 08.01.01 № 128 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», экспертная деятельность не подлежит лицензированию.
Нормативно-правовыми актами РФ о сертификации работ и услуг (в частности, Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 10.06.93 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг», Постановлением Правительства РФ от 13.08.97 № 1013 «Об утверждении Перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации», Постановлением Госстандарта России от 28.02.98 № 5 «О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации» и другими) в отношении услуг экспертных учреждений обязательная сертификация не установлена.
Согласно ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой принято решение суда, суд присуждает другой стороне возместить все понесенные первой стороной судебные расходы, куда относятся и издержки по оплате экспертизы. Опыт деятельности нашего центра судебных экспертиз показывает, что все расходы по производству независимой экспертизы возмещаются.
Согласно ст.85 ГПК РФ, эксперт может явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением. Для этого необходим письменный вызов из суда на судебное заседание в качестве эксперта.
На судебном заседании эксперт дает ответы только по проведенной им экспертизе. Согласно действующему законодательству нашей страны, участие эксперта в судебном заседании осуществляется на платной основе. Независимые эксперты нашего центра участвуют в судебных заседаниях города Москвы и других городов России.
Нет, такими полномочиями эксперт не обладает.
Законодательно закреплен запрет на уничтожение или изменение объектов исследования, который пересекается с обязанностью эксперта сохранять представленные объекты и материалы. Данное требование обосновывается возможной необходимостью в дальнейшем провести повторную экспертизу, на которую будут представлены те же объекты исследования.
Материалы, предоставленные эксперту для производства независимой экспертизы или исследования, подлежат возврату в первоначальном виде. Согласно ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначившего судебную экспертизу, запрещено.
Если в результате исследования неизбежно будет происходить уничтожение объекта(например при установлении давности изготовления документа), то предварительно эксперт обязан получить разрешение от лиц, назначивших экспертизу о возможности уничтожения объектов исследования.
Согласно п. 1.1 статьи 61. УПК РФ, судья, прокурор, следователь или дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он: является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу. Статья 70, п. 2.1 УПК среди оснований для отвода эксперта, называет основания, предусмотренные п. 1.1 статьи 61.УПК РФ. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61. Таким образом, свидетель не может проводить экспертизу по делу, в котором он выступает в качестве свидетеля.
Формально закон (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ) не требует наличия у эксперта высшего образования по специальности. Но на практике наличие высшего образования и ученых степеней - главный критерий оценки компетенции судебного эксперта.
Безусловные выводы утверждают наличие какого-то события. Например: "Подпись не принадлежит гражданину Иванову И.И.", "В отношении Иванова И.И. имел место факт оскорбления". Условные выводы становятся истинными в том случае, если выполнены определенные условия. Например "Если высказывание было произнесено в адрес Иванова И.И, то имел место факт оскорбления Иванова И.И.". В том случае, когда в выводах экспертизы фигурируют условные выводы суд или следственные органы вынуждены проверить условния, при которых выводы могут стать истинными.
Кроме разделения на безусловные и условные сущестует разделение выводов на категоричные и вероятностные. Категорическими называются выводы, которые проистекают из точно установленного факта того или иного события. В отличие от них вероятностные выводы не дают возможности утверждать о том, что гарантированно имело место то или иное событие. Вероятностные выводы могут возникать в двух случаях:
Если у вас есть сомнения в обоснованности выводов проведенной экспертизы, то вы можете провести рецензирование экспертизы. Если ваши подозрения верны, то рецензия обоснованно покажет в чем именно и почему выводы экспертизы являются недостоверными. На основании рецензии экспертиза может быть отведена из материалов дела. После отвода экспертизы следующим логичным шагом является проведение повторной экспертизы по тем же самым вопросам, но силами другой экспертной организации.
Нет, список вопросов может быть уточнен - некоторые вопросы могут потерять актуальность и их следует исключить из экспертизы, некоторые вопросы требуют большей детализации, в этом случае на экспертизу выносится список дополнительных уточняющих вопросов.
Судебная экспертиза может быть назначена в арбитражном процессе и в гражданском процессе только судом, в уголовном - судом, следователем, дознавателем. Никакое иное лицо не в праве назначать судебную экспертизу. Однако сторона имеет право заказть внесудебное исследование специалиста и после хадатойствовать о его приложении к материалам дела. Суд может отклонить ходатайство о приобщении заключения без объяснения причин отклонения, но может и удовлетворить это ходатайство. Если суд принимает заключение то оно будет приравнено к письменным доказательствам (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ) или иным документам (ст. 84 УПК РФ).
В соответствии со ст. 25 ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «на основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учреждения».
В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:
«Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу».
Эти положения относятся также к негосударственным экспертным учреждениям.
Экспертное заключение состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.
Во вводной части содержатся сведения, указанные в п. п. 1-7 ст. 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В исследовательской части описывается процесс экспертного исследования, а также дается научное истолкование установленных фактов. Выводы представляют собой ответы на поставленные перед экспертом вопросы.
В соответствии с п. 2 ст. 85 ГПК РФ, «в случае, если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение».
В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 96 ГПК РФ, «денежные суммы, подлежащие выплате экспертам или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет Судебного департамента соответствующего субъекта РФ, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях.
В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета.
В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого действует мировой судья».
В соответствии со ст. 108 АПК РФ, «денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях».
«Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы» (ст. 98 ГПК РФ).
Да, конечно, Вы имеете право ходатайствовать перед судом о вызове эксперта для дачи пояснений по проведенной экспертизе.
«Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.
По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.
Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания» (п. 3 ст. 86 АПК РФ).
«По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования, для разъяснения или дополнения данного им заключения» (ч. 1 ст. 282 УПК РФ).
В данном случае суд должен прислать эксперту извещение о необходимости явиться в судебное заседание.
Способы и методы проведения экспертизы зависят от конкретного вида экспертизы. В одних случаях достаточно получить документацию, в других необходим объект исследования, который можно принести или отправить по почте (например, прибор, бытовая техника, текстильные материалы, ЭВМ и прочее). Однако в ряде экспертиз документов бывает недостаточно, а объект для исследования предоставить невозможно (например, когда объектом исследования выступает здание, строение, место происшествия, иной недвижимый объект). В данном случае для проведения всестороннего исследования просто не обойтись без выезда эксперта на объект.
Эксперты выезжают и в том случае, когда необходимо провести экспертизу с участием людей, если в силу возраста или состояния здоровья они не могут явиться на место встречи.
«Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела» (п. 2 ст. 85 ГПК РФ).
«Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для исследования» (п. 3 ст. 85 ГПК РФ).
Из этого следует, что если экспертиза была назначена по определению суда, то недостающие материалы для исследования эксперт может просить у суда. Если же экспертиза назначена по частному заявлению и заявитель не может предоставить какие-либо материалы (объекты), то экспертиза проводится по имеющимся данным.
С примерным перечнем вопросов Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в разделе «Экспертизы». В нем подробно описаны все проводимые Центром экспертизы и перечень наиболее актуальных вопросов. Если они Вам не подходят, то перед заключением договора необходимо будет указать, что Вам нужна помощь в составлении вопросов. Наши эксперты Вам обязательно помогут.
Если экспертиза была назначена по определению суда, постановлению следователя или дознавателя, то с заключением эксперта указанные органы могут ознакомиться только после его подписания экспертом и экспертным учреждением. Участникам процесса или иным заинтересованным лицам результаты экспертизы не разглашаются (ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» - «эксперт не вправе сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших»).
Если же была назначена внесудебная экспертиза по частному заявлению, то в данном случае АНО «Судебный эксперт» так же не высылает по электронной почте и не знакомит с результатами не подписанной экспертизы. Данное правило установлено внутренним регламентом Организации.
При этом Вы можете ознакомиться с подписанным заключением эксперта и внести корректировки, если они не повлияют на выводы эксперта. В данном случае при себе необходимо будет иметь подписанный договор о проведении исследования. Если Вы являетесь представителем лица, заключившего договор, то обязательным условием (кроме наличия договора) является предоставление доверенности, в которой должно быть указано, что представитель по доверенности имеет право получать заключение эксперта.
АНО «Судебный эксперт» дает письменные и устные консультации.
Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, Вам необходимо будет прийти в нашу лабораторию. Руководитель экспертной лаборатории или непосредственно эксперт подробно ответят на интересующие Вас вопросы. Когда это возможно, делаются предварительные выводы. Если Вы проживаете не на территории г. Москвы или Московской области, или выезд затруднителен, Вы можете задать вопросы через он-лайн форму на нашем сайте в сети Интернет. В указанной форме Вам нужно будет описать свою ситуацию, подробно описать объекты, которые будут предоставлены на экспертизу, а также Вы можете приложить фотографии и/или документы, которые будут необходимы при проведении экспертизы. Наши эксперты в течение рабочего дня дадут Вам аргументированный ответ, предложат экспертизу, скажут сроки ее проведения и стоимость.
Устная консультация и консультация через он-лайн форму в АНО «Судебный эксперт» бесплатная.
Когда устного ответа недостаточно, мы можем предоставить Вам письменный ответ в виде справки. Справка подписывается экспертом и экспертным учреждением. Однако необходимо помнить, что письменная консультация не заменит заключение эксперта. Зачастую она носит только теоретический характер и не содержит предварительных выводов (например, консультация по химической, генетической, инженерной и др. экспертизам).
Письменная консультация готовится в течение 2-3 дней, ее стоимость зависит от того, какая экспертиза Вам нужна.
Законодательством не установлено, в течение какого срока действует заключение эксперта. Отсюда делаем вывод, что оно будет иметь силу в любое время.
Однако необходимо помнить, что если была проведена экспертиза объекта, который имеет изменяемые параметры (например, продукты питания, скоропортящиеся продукты т. п.), то заключение эксперта будет относиться к тому периоду, в течение которого такой объект был годен. Если же новые научные достижения, методы исследования будут опровергать или ставить под сомнение заключение эксперта, то в данном случае есть смысл провести рецензирование имеющегося заключения или новую экспертизу.
Для заключения договора Вам необходимо будет предоставить следующие документы: паспортные данные – фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, код подразделения, адрес регистрации (прописки), а также почтовый адрес, телефон, эл. почту.
В случае, когда договор составляется от имени юридического лица, то необходима следующая информация: наименование юридического лица, юридический адрес, фактический адрес, телефон, эл. почта организации, ОГРН, ИНН, КПП, Р/счет, Банк, К/с, БИК, должность представителя от юридического лица, его фамилия, имя, отчество, основание действий.
Экспертизу может забрать не только лицо, заключившее договор о проведении исследования с АНО «Судебный эксперт», но также его представитель. Для этого необходимо, чтобы представитель имел при себе доверенность на получение заключения эксперта, акты приема-передачи заключения.
Если представитель пришел без доверенности, но у него есть все документы, подписанные заявителем (договор, акты приема-передачи), то мы можем отдать заключение по этим документам.
Доверенность на получение заключения эксперта может быть как нотариальной, так и простой.
В соответствии со ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ, ст. 207 УПК РФ, «в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту».
«В связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов, суд может назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам».
«В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов».
Кроме того, лицо, участвующее в деле, не являющееся инициатором экспертизы, в праве в любой момент ходатайствовать о назначении новой экспертизы.
В соответствии с п. 2 ст. 134 ГПК РФ, «судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон».
Вы можете использовать заключение эксперта в качестве доказательства в нескольких судебных процессах и в разных судах при соблюдении правила, установленного п. 2. ст. 134 ГПК, а также правил о подсудности исков.
Мы делаем только одну копию заключения эксперта, которая заверяется печатью Организации. Не заверенная копия заключения юридической силы не имеет.
Что касается размещения заключения эксперта в сети Интернет и СМИ, то подобная деятельность прямо запрещена договором о проведении исследования. Если у Вас возникла необходимость опубликовать заключение эксперта, то нужно будет получить на это письменное согласие АНО «Судебный эксперт».
Как правило, экспертизу проводит один эксперт. Однако при проведение комплексной или комиссионной экспертизы количество экспертов, принимающих участие, будет зависеть от сложности экспертизы.
«Комплексная экспертиза проводится, если требуется одновременное проведение исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам» (ст. 82 ГПК РФ, ст. 200 УПК РФ).
«Комиссионная экспертиза назначается для установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания».
«Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и подписывают заключение» (ст. 83 ГПК РФ, ст. 201 УПК РФ).
Стороны, участвующие в деле, в праве провести экспертизу в любом экспертном учреждении, если они действуют от своего имени (по собственной инициативе).
В том случае, когда экспертизу назначает суд по ходатайству одной из сторон, то выбирается одно экспертное учреждение из числа предложенных сторонами. Если же договоренности по поводу экспертного учреждения не будет, суд в праве сам определить место проведения экспертизы.
По поводу принятого решения суд выносит определение, в котором указывает конкретную экспертную организацию и перечень вопросов для эксперта. Стороны, участвующие в деле, в праве принимать участие в составлении вопросов.
В зависимости от вида экспертизы предоставляются предметы (оборудование, техника, бытовые приборы, одежда и прочее), имеющиеся документы, справки, медицинские книжки, фотографии и др. Если требуется выезд эксперта, то необходимо будет предоставить беспрепятственный доступ к объекту (здание, строение, сооружение). Если проводится экспертиза живого человека, то, соответственно, нужно обеспечить явку лица, которое будет осматривать эксперт.
Например, для почерковедческой экспертизы предоставляются образцы подписи или почерка. При этом образцов должно быть не менее 5. Для генетической экспертизы предоставляются волосы, ногти, буккальный эпителий или кровь. Для лингвистической экспертизы предоставляются тексты, книги, брошюры, листовки и т. д. Если Вам необходимо сделать рецензию, то предоставляется заключение эксперта, а также Вы можете передать дополнительные материалы, которые считаете нужными для проведения экспертизы.
Рецензия – это оценка уже имеющегося заключения эксперта. Рецензия проводится в случаях, когда выводы в заключении вызывают у суда, органов дознания, следствия или иных участников процесса, др. заинтересованных лиц сомнения; когда открылись новые обстоятельства дела, которые могут изменить полученные ранее выводы; если выводы эксперта противоречат друг другу или иным доказательствам по делу; когда требуется независимое мнение эксперта для принятия решения о приобщении экспертного заключения в качестве доказательства.
При проведении рецензирования специалистом устанавливается: